Песков: Россия примет ответные шаги при размещении ЯО в Польше

Если Польша решит воплотить в жизнь планы по размещению у себя ядерного оружия, Россия предпримет ответные шаги для обеспечения своей безопасности, предупредил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
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