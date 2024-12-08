Daily Storm
MainНовостиВластьОбществоЭкономикаКультураЧтиво
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Daily Storm

648 подписчиков

СМИ: Премьер-министр Сирии установил контакт с боевиками и заявил о новом этапе в истории страны

СМИ: Премьер-министр Сирии установил контакт с боевиками и заявил о новом этапе в истории страны

Он надеется, что в Сирии настанет эпоха плюрализмаПремьер-министр Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что он установил контакт с руководством вошедших в Дамаск боевиков из террористической группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» (террористическая организация, запрещена в России).

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх