СМИ: Премьер-министр Сирии установил контакт с боевиками и заявил о новом этапе в истории страны

Он надеется, что в Сирии настанет эпоха плюрализмаПремьер-министр Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что он установил контакт с руководством вошедших в Дамаск боевиков из террористической группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» (террористическая организация, запрещена в России).