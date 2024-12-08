СМИ: Премьер-министр Сирии установил контакт с боевиками и заявил о новом этапе в истории страны

Он надеется, что в Сирии настанет эпоха плюрализмаПремьер-министр Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что он установил контакт с руководством вошедших в Дамаск боевиков из террористической группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» (террористическая организация, запрещена в России).
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