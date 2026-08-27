«Нет места»: В Финляндии выступили с неожиданным заявлением о переговорах с Россией

Член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема выступил с неожиданным заявлением о переговорах с Россией.
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