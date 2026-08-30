Без телефонов, но с дополнительными каникулами: что изменится в школах РФ

Начало нового учебного года всегда волнительный момент, тем более что Минпросвещения не дает скучать и приготовило сюрпризы.
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