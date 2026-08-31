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Мировые Новости

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«Ренессанс Страхование»: 49% россиян задумываются о покупке нового автомобиля

«Ренессанс Страхование»: 49% россиян задумываются о покупке нового автомобиля

Около половины россиян (49%) задумывается о покупке нового автомобиля, однако большинство (70%) не готово к ней прямо сейчас, следует из опроса «Ренессанс Страхования» среди клиентов (данные приводит редакция Autonews.

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