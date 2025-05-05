Мода и Шоу-бизнес
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Мода и Шоу-бизнес

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Выходные в честь Праздника Весны и Труда прошли и соцсети полны фотографиями с отдыха. Как пишет Starhit, звезды тоже делятся кадрами из своих путешествий — многие из них предпочли уехать в жаркие страны.

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Комментарии
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Elena Dmitrieva
Как так получается, что клоуны и лицедеи получают миллионы? Что со страной??
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13 час.
OI
Olga Ivannikova
Если люди ходят на их концерты и платят деньги за билеты, то почему бы и нет?
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12 час.
Владимир Алтайцев
мерзкая  статья.Идёт война, а  эти шлюхи  своими деньгами врагов  снабжают
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5 час.
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