ВСУ и НАТО признали качественный скачок Армии России за время СВО — El País

Россия на Украине учится на ошибках и совершенствует свою армию, пишет El País. Украинские войска и НАТО признают, что Москва совершила качественный скачок, чтобы иметь превосходящие вооружённые силы по сравнению с теми, что были в начале конфликта.
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