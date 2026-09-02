Рынок американских облигаций подаёт тревожный сигнал..

Казначейские облигации США перестали быть тихой гаванью — иностранцы массово избавляются от них, а госдолг перевалил за 43 триллиона долларов.
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