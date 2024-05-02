Приморье и КНДР усилят работу в молодежном направлении

В рамках визита делегации из КНДР в Приморский край 1 мая состоялась встреча между губернатором Олегом Кожемяко и заместителем председателя Центрального комитета Социалистического союза патриотической молодежи КНДР Ким Сен Иром.
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