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Bloomberg: iPad mini и другие осенние новинки Apple поступят в продажу 1 ноября

Bloomberg: iPad mini и другие осенние новинки Apple поступят в продажу 1 ноября

Apple планирует представить новые MacBook Pro, iMac, Mac mini и iPad mini в конце этого месяца. Старт продаж новинок запланирован на 1 ноября, сообщает авторитетный инсайдер и журналист Bloomberg Марк Гурман.

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