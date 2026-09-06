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Президент ФИФА Джанни Инфантино подтвердил участие в выборах 2027 года

Джанни Инфантино, занимающий пост президента Международной федерации футбола (ФИФА) с 2016 года, подтвердил своё участие в выборах главы организации, запланированных на март 2027 года.

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