Разнообразно и вкусно: на рынках "Москва - на волне" предлагают 40 наименований икры

Посетители рыбных рынков "Москва – на волне" активно закупаются к Новому году. Только рыбной икры за первые две недели декабря было приобретено более двух тонн, при этом пик спроса еще впереди, ведь впереди длинные праздники, застолья, визиты в гости, а многие москвичи традиционно вкладывают баночки с деликатесами в подарки родным и друзьям.