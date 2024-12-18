Разнообразно и вкусно: на рынках "Москва - на волне" предлагают 40 наименований икры

Посетители рыбных рынков "Москва – на волне" активно закупаются к Новому году. Только рыбной икры за первые две недели декабря было приобретено более двух тонн, при этом пик спроса еще впереди, ведь впереди длинные праздники, застолья, визиты в гости, а многие москвичи традиционно вкладывают баночки с деликатесами в подарки родным и друзьям.
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