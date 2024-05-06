Президент «Газпром-Медиа Радио» Юрий Костин дал интервью Тульской службе новостей

7 мая в России отмечается День радио. Накануне праздника Тульская служба новостей встретилась с пионером отечественного FM-радиовещания, основателем одной из первых коммерческих радиостанций "Радио "101", журналистом, писателем, член Правления Фонда Российской Академии Радио, вице-президент РАР, президентом "Газпром-Медиа Радио" Юрием Костиным.
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