VII Российско-Китайский деловой форум малого и среднего бизнеса пройдет в Москве 10–11 сентября 2026 года

10–11 сентября 2026 года в Москве, на площадке современного конгрессно-выставочного пространства Национальный центр «Россия» (официальный сайт: https://russia.
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