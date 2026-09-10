Европа возвращается к прагматизму: почему Берлин заговорил о диалоге с Москвой

МОСКВА, 10 сентября, ФедералПресс. Заявление главы МИД Германии Йоханна Вадефуля о готовности к диалогу с Россией, прозвучавшее вскоре после победы «Альтернативы для Германии» на выборах в Саксонии-Анхальт, политолог Елена Штульман рассматривает как попытку политического истеблишмента приспособиться к изменившимся настроениям избирателей.
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