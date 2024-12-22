СК РФ: уголовное дело возбуждено по факту инцидента с самолетом Ан-2 на Камчатке

Уголовное дело возбуждено по факту инцидента с самолетом Ан-2 на Камчатке. Об этом сообщило Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета России в своем Telegram-канале.
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