«Новая беда». Заболеваемость корью в РФ выросла почти в 300 раз за последний год

Согласно статистике, заболеваемость корью в России выросла в 288 раз всего за год. Подобная тенденция наблюдается по всей стране, и связана она с постпандемийными осложнениями и дефицитом вакцины, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на «Коммерсант».