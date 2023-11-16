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«Новая беда». Заболеваемость корью в РФ выросла почти в 300 раз за последний год

«Новая беда». Заболеваемость корью в РФ выросла почти в 300 раз за последний год

Согласно статистике, заболеваемость корью в России выросла в 288 раз всего за год. Подобная тенденция наблюдается по всей стране, и связана она с постпандемийными осложнениями и дефицитом вакцины, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на «Коммерсант».

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