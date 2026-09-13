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АвтоИдеи

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Как изменилась Lada Niva Legend после установки мотора 1,8: личные впечатления

Как изменилась Lada Niva Legend после установки мотора 1,8: личные впечатления

Когда на Niva Travel начали ставить 1,8-литровый двигатель, сразу возникло ощущение, что это лишь вопрос времени — когда же агрегат доберётся до классической трёхдверки.

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