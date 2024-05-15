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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Овсянкина о переходе во Францию: «Основное отличие от России – расписание. Здесь большая часть времени на льду – индивидуальная работа с тренером, а не групповая»

Там она будет выступать в паре с Максимилианом Райе. «В принципе адаптации как таковой не было. Первое время очень скучала по друзьям в Москве, но с самого начала все были очень добры ко мне, а атмосфера на льду была позитивной.

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