Арктическая группировка Северного флота провела противолодочные учения

Корабли группировки Северного флота, которая в начале этой недели отправилась в очередной арктический поход, провели комплексное учение по противолодочной обороне в районах, близких к трассе Северного морского пути.
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