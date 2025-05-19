Собянин: Более 20 тыс. малышей родились в перинатальном центре ГКБ № 67

В медцентре выхаживают маловесных новорожденных Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о том, как работает один из ведущих перинатальных центров столицы, действующий на базе городской клинической больницы № 67 имени Л.
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