В США работают над возвращением российских нефти и газа в Европу и Азию

Новую администрация в Белом доме легко «подкупить» экономическим или бизнес-интересами. Прослойка политиков и лоббистов крупного капитала понимает международный язык финансовой заинтересованности с полуслова.
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