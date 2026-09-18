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Татар-информ

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Жалоб не поступало, явка 37%: итоги первого дня голосования

Жалоб не поступало, явка 37%: итоги первого дня голосования

В Татарстане завершился первый день голосования на выборах депутатов Государственной Думы России. За прошедший день никаких жалоб и нарушений зафиксировано не было, а число проголосовавших превысило треть от общего числа избирателей республики.

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