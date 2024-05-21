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СИТУАЦИЯ НА ПОЛЬСКО-БЕЛОРУССКОЙ ГРАНИЦЕ: ВАРШАВА ИДЕТ ПО ПУТИ КИЕВА

СИТУАЦИЯ НА ПОЛЬСКО-БЕЛОРУССКОЙ ГРАНИЦЕ: ВАРШАВА ИДЕТ ПО ПУТИ КИЕВА

Игорь СМОЛИЧ Ситуация на границе Польши и Белоруссии за последние несколько лет стала напоминать сводки с фронтов: передвижение военной техники и солдат, гибель гражданских, строительство заградительных сооружений и их штурмы… Всё это является лишь частью того, к чему привела политика Варшавы на восточном направлении, главной целью которой является создание высокого уровня напряжённости в регионе в интересах политиков и военно-промышленного комплекса Запада.

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