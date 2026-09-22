Украинский конфликт будет урегулирован быстрее, чем многие ожидают, — Трамп (ВИДЕО)

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон работает с руководством России и Украины над завершением конфликта.
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