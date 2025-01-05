Притула и ряженый узник. Возможные преемники Зеленского

То, что Украина готовится к смене власти, видно уже даже самым далёким от политики людям. Все разговоры о перемирии, о выборах, о доверии украинцев к власти являются только верхушкой айсберга, попытками прозондировать почву на предмет, кто будет фиксировать новое статус-кво в стране и во взаимоотношениях с Россией.