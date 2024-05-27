Сотрудники Госавтоинспекции по Алагирскому району Северной Осетии рассказали водителям, как не попасться на уловки мошенников

Автолюбителям и пешеходам сотрудники Госавтоинспекции ОМВД России по Алагирскому району вручили листовки с основными рекомендациями, позволяющими сохранить деньги и ценности и не попасться на уловки злоумышленников.
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