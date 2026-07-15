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Спутников на орбите становится слишком много: Роскосмос и NASA начнут координацию, чтобы избежать столкновений

Спутников на орбите становится слишком много: Роскосмос и NASA начнут координацию, чтобы избежать столкновений

Россия и США договорились теснее обмениваться данными о своих орбитальных группировках на фоне стремительного роста числа космических аппаратовРоскосмос и NASA договорились начать детальную координацию своих спутниковых группировок, чтобы снизить риск столкновений космических аппаратов на орбите.

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