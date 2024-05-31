Театр абсурда
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Театр абсурда

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Налоговый маневр Путина - принесёт ли он нужный эффект?

Налоговый маневр Путина - принесёт ли он нужный эффект?

ПРОСТО  О  СЛОЖНОМ Что ни говорите, но либерализм - это реальная болезнь. Ведь почти во всех странах, которые наши либералы считают эталоном, действует прогрессивная шкала налогообложения.

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Комментарии
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Владислав Владислав
Хорошая статья!!!
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