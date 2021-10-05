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  • Сергей Дмитриев
    Я тоже велофанат и в гараже у меня 5 разных моделей на ходу, вкл. AUTOBIKE по патенту США. Такую продвинутую модель...«ВелоДобро в Крым...
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Прими участие в опросе

Государственный комитет по делам межнациональных отношений Республики Крым в целях реализации плана мероприятий, предусмотренных в рамках Государственной программы Республики Крым по укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов России «Республика Крым – территория межнационального согласия» проводит социологическое исследование на тему оценка состояния межнациональных отношений в Республике Крым, а также ситуация в сфере противодействия терроризму в Республике Крым».

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