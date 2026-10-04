Поздравления с Днём учителя 5 октября: короткие стихи и проза

День учителя — профессиональный праздник педагогов в России, который ежегодно отмечают 5 октября. Публикуем короткие поздравления в стихах и прозе на День учителя.
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