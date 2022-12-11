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Уайт прошелся по Блаховичу и Анкалаеву: « Я ##### уже после трех раундов стал отключаться»

Президент UFC Дэйна Уайт остался недоволен завершением турнира UFC 282. Промоутер назвал неоднозначной работу судей в со-главном и главном поединке.

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