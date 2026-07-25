⛈ Ливни и грозы снова накроют Крым Вечером 25 июля, а также ночью и утром 26 июля в регионе ожидаются дожди.
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⛈ Ливни и грозы снова накроют Крым Вечером 25 июля, а также ночью и утром 26 июля в регионе ожидаются дожди.