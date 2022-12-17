Исмаилов – о поражении Емельяненко: «Обидно за Сашу. У него легендарное имя, и сегодня его побил блогер»

Известный российский средневес ММА Магомед Исмаилов прокомментировал исход поединка между Александром Емельяненко и Святославом Коваленко.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх