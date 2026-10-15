Суд в Перми обязал участницу программы «Кадры Прикамья» вернуть 1,63 млн рублей, полученных из краевого бюджета, поскольку она уволилась из районной больницы через год вместо положенных пяти лет.
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