Губернатор Омска объявил беспилотную угрозу, рейсы перенаправлены

Рейсы из Санкт-Петербурга и Москвы в Омск направлены в Новосибирск из-за беспилотной угрозы. Губернатор Виталий Хоценко сообщил об опасности, в результате чего Росавиация временно ограничила прием и выпуск самолетов в омском аэропорту.