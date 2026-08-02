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Царьград

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Губернатор Омска объявил беспилотную угрозу, рейсы перенаправлены

Губернатор Омска объявил беспилотную угрозу, рейсы перенаправлены

Рейсы из Санкт-Петербурга и Москвы в Омск направлены в Новосибирск из-за беспилотной угрозы. Губернатор Виталий Хоценко сообщил об опасности, в результате чего Росавиация временно ограничила прием и выпуск самолетов в омском аэропорту.

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