Слух: в разработке находится Spyro 4 — продолжение культовой серии игр про фиол...

Слух: в разработке находится Spyro 4 — продолжение культовой серии игр про фиолетового дракончикаЮтубер и инсайдер с ником Canadian Guy Eh сообщил, что в разработке находится Spyro 4 — продолжение знаменитой серии платформеров, которая была очень популярная на PS One.