Слух: в разработке находится Spyro 4 — продолжение культовой серии игр про фиол...

Слух: в разработке находится Spyro 4 — продолжение культовой серии игр про фиолетового дракончикаЮтубер и инсайдер с ником Canadian Guy Eh сообщил, что в разработке находится Spyro 4 — продолжение знаменитой серии платформеров, которая была очень популярная на PS One.
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