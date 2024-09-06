Театр абсурда
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Театр абсурда

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  • Галина Друзина
    Пипец, выслать  всех мигрантов, которые заехали с 1992 года с семьями и пусть приедут северокорейцы, это трудолюбивые...Ну и кого вы заве...
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Десять разбитых надежд воинствующей Украины

Десять разбитых надежд воинствующей Украины

Нет во Вселенной более доверчивой нации, нежели евроукраинская. Она, словно бабёнка, которая не устаёт верить каждому, кто говорит, что точно женится, несмотря на то что, если всех обещавших поставить друг на друга, можно добраться до стратосферы.

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