Открытый просмотр занятия на тему: ´Безопасность в быту´.

В рамках реализации годовой задачи по формированию элементарных правил безопасности жизнедеятельности воспитанников в нашем дошкольном учреждении прошел открытый просмотр комплексного занятия в средней группе, на тему: ´Безопасность в быту´, воспитатель дошкольного образования Воронцова Анна Сергеевна.