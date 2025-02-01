Открытый просмотр занятия на тему: ´Безопасность в быту´.

В рамках реализации годовой задачи по формированию элементарных правил безопасности жизнедеятельности воспитанников в нашем дошкольном учреждении прошел открытый просмотр комплексного занятия в средней группе, на тему: ´Безопасность в быту´, воспитатель дошкольного образования Воронцова Анна Сергеевна.
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