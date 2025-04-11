Санкт-Петербург: к 2035 году откроется 16 новых станций метро для горожан

Власти Санкт-Петербурга объявили о планах расширения транспортной сети к 2035 году. В рамках программы будет построено 16 новых станций метро, созданы высокоскоростные линии, соединяющие аэропорт Пулково с центром города, а также продолжена Красная линия до «Экспофорума».