🇺🇦🎥Кадры со стороны противника. Первые минуты после поражения ПВД с боевиками ВСУ🔥 #ВСУ #ЗСУ #ВСРФ #Прилет #Поражение #ПВД #СВО.
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🇺🇦🎥Кадры со стороны противника. Первые минуты после поражения ПВД с боевиками ВСУ🔥 #ВСУ #ЗСУ #ВСРФ #Прилет #Поражение #ПВД #СВО.
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