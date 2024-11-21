Вооруженный заточкой мужчина похитил кофе из магазина в Кировском районе Петербурга. В полицию вечером 19 ноября позвонил директора торговой точки.
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Вооруженный заточкой мужчина похитил кофе из магазина в Кировском районе Петербурга. В полицию вечером 19 ноября позвонил директора торговой точки.