Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Так арест или все же побег во Францию? Куда на самом деле исчезла генеральша Шевцова

Так арест или все же побег во Францию? Куда на самом деле исчезла генеральша Шевцова

Чем дольше молчат официальные представители Минобороны, тем больше россияне утверждаются в мысли, что информация о побеге из страны Госсоветника 1-го класса Татьяны Шевцовой правда.

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Комментарии
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ВН
Валерий Николаевич
Рано или поздно мы узнаем? Это вряд ли. Но, может автору и сообщат. Вызовут куда надо и в индивидуальном порядке все разъяснят
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6 час.
Игорь Тверской
Я очень сомневаюсь, что без ведома верховного ей удалось сбежать. А если и удалось, то ей осталось недолго жить-уж о-о-очень много знала обо всех финансовых потоках и там конечно не те суммы, которые нам сообщают. Да и следы потянут к западным кураторам.
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3 час.
Кошмар
Что, она дура, светиться на тусовках. Сидит где-нибудь под веником, как мышь.
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3 час.

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