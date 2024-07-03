Так арест или все же побег во Францию? Куда на самом деле исчезла генеральша Шевцова

Рано или поздно мы узнаем? Это вряд ли. Но, может автору и сообщат. Вызовут куда надо и в индивидуальном порядке все разъяснят

Игорь Тверской

Я очень сомневаюсь, что без ведома верховного ей удалось сбежать. А если и удалось, то ей осталось недолго жить-уж о-о-очень много знала обо всех финансовых потоках и там конечно не те суммы, которые нам сообщают. Да и следы потянут к западным кураторам.