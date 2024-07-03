Чем дольше молчат официальные представители Минобороны, тем больше россияне утверждаются в мысли, что информация о побеге из страны Госсоветника 1-го класса Татьяны Шевцовой правда.
Так арест или все же побег во Францию? Куда на самом деле исчезла генеральша Шевцова
Комментарии
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ВН
Валерий Николаевич
Рано или поздно мы узнаем? Это вряд ли. Но, может автору и сообщат. Вызовут куда надо и в индивидуальном порядке все разъяснят
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6 час.
Игорь Тверской
Я очень сомневаюсь, что без ведома верховного ей удалось сбежать. А если и удалось, то ей осталось недолго жить-уж о-о-очень много знала обо всех финансовых потоках и там конечно не те суммы, которые нам сообщают. Да и следы потянут к западным кураторам.
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3 час.
Кошмар
Что, она дура, светиться на тусовках. Сидит где-нибудь под веником, как мышь.
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3 час.
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