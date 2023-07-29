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«Сухой закон» Горбачева: почему война с пьянством была бесславно проиграна

«Сухой закон» Горбачева: почему война с пьянством была бесславно проиграна

Взаимоотношения населения Руси с алкоголем во все времена были очень сложными. Ничего не изменилось и с приходом советской власти.

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Комментарии
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Ингерман Ланская
камуноиды 70 лет внутри страны постоянно с кем-то и с чем-то боролись: боролись с богатыми - богатых не стало , остались только бедные, боролись с голодом - голод победили, остались только голодные, боролись с урожаем - стали ввозить продовольствие из-за бугра  боролись с пьянством - пьянство победили, остались только пьяницы и вытрезвители... и все 70 лет боролись со здравым смыслом, потому и просуществовала совдепия и сдохла Бессмысленно
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