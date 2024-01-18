Перрен: Франция делает за год столько снарядов, сколько ВСУ тратят за три дня

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Франция производит за год столько снарядов «натовского» калибра 155 миллиметров, сколько Украина тратит в течение нескольких дней, заявил глава комиссии сената Франции по иностранным делам, обороны и вооруженных сил Седрик Перрен.