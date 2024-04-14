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Перейра поймал Хилла левым хуком и добил на UFC 300: перед нокаутом Алекс получил удар в пах, но запретил судье останавливать бой

В Лас-Вегасе (Невада) прошел турнир UFC 300, в главном бою которого Алекс Перейра нокаутировал Джамала Хилла в первом раунде и защитил пояс в полутяжелом весе.

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