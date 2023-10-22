Тайные тоннели в Авдеевку: "Дедовский" метод русских довёл врага до паники

"Русские начали рыть тоннели в направлении Авдеевки". Маскируются, хотят внезапно атаковать. Такие панические заявления сделал спикер 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ, воюющей под Авдеевкой, Антон Коцуконь.
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