Phytomedicine: растительное вещество кницин ускоряет регенерацию нервных волокон

Немецкие ученые из Кельнского университета выяснили, что обычный полевой цветок кникус (Cnicus benedictus) рода васильковых содержит соединение под названием кницин, способствующее восстановлению нервной ткани.
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