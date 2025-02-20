План подготовки к паводкам утвердили в Приангарье

Правительство Иркутской области утвердило план из 25 пунктов по подготовке к паводку 2025 года. План включает тренировки дежурно-диспетчерских служб и комплексную штабную тренировку с муниципалитетами, сообщили в областном правительстве.
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