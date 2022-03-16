В Республике Татарстан полицейские пресекли незаконную игорную деятельность

Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по городу Набережные Челны установили факт незаконной организации и проведения азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны.
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